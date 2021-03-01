Melikgazi Belediyespor 5.kez kazandı
Melikgazi Belediyespor ligdeki beşinci galibiyetini deplasmanda Global Connect Travel Düzce’yi 3-2 yenerek elde etti.
Melikgazi Belediyespor ligdeki beşinci galibiyetini deplasmanda Global Connect Travel Düzce’yi 3-2 yenerek elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Son 3 maçtır kazanarak çıkışa geçen Melikgazi Belediyespor lig’in 17.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Global Connect Travel Düzce’yi 3-2 mağlup ederek ligdeki beşinci galibiyetini aldı. A Grubunda geride kalan 17.hafta sonunda 5 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 16 puanla 11.sırada yer alıyor.
Melikgazi Belediyespor’un kazandığı maçlar şu şekilde;
4.Hafta Melikgazi Belediyespor-Halkbank: 3-1
5.Hafta Ziraat Bankası-Melikgazi Belediyespor: 0-3
15.Hafta Halkbank-Melikgazi Belediyespor: 1-3
16.Hafta Melikgazi Belediyespor-Ziraat Bankası 3-017.Hafta Travel Düzce-Melikgazi Belediyespor 2-3