Melikgazi Belediyespor 3.kez kazandı

Melikgazi Belediyespor ligdeki üçüncü galibiyetini deplasmanda Halkbank’ı yenerek elde etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor 9 maç sonra kazandı. İlk yarının 5.haftasında Ziraat Bankası maçını kazandıktan sonra çıktığı 9 maçta galibiyet alamayan Melikgazi Belediyespor lig’in 15.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Halkbank’ı 3-1 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. A Grubunda geride kalan 15.hafta sonunda 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet alan Melikgazi Belediyespor 11 puanla 11.sırada yer alıyor.

Melikgazi Belediyespor’un kazandığı maçlar şu şekilde;

4.Hafta Melikgazi Belediyespor-Halkbank: 3-1

5.Hafta Ziraat Bankası-Melikgazi Belediyespor: 0-3

15.Hafta Halkbank-Melikgazi Belediyespor: 1-3