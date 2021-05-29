banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
TBMM Başkanı Şentop'un oğlu Ömer Asım 20 ayda hafız oldu
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü mehter marşıyla kutladı
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
650 milyar dolarlık ABD'li iki fon Türkiye'den çekiliyor
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha

Melikgazi Belediyesi’nin ’Gayrimenkullerin Envanteri’ çıkarıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesine ait tüm gayrimenkullerin envanter çalışmasının tamamlandığını söyledi.

KAYSERİ 29.05.2021, 14:32
Melikgazi Belediyesi’nin ’Gayrimenkullerin Envanteri’ çıkarıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesine ait tüm gayrimenkullerin envanter çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Melikgazi genelinde bulunan belediyeye ait tesis, hizmet binaları, tarla, arsa ve daire ile işyerlerin tespiti yapılarak liste halinde listelendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Melikgazi Gayrimenkullerin Envanterini hazırlamak için 58 mahallemizde çalışmalar yaptık. 2020 yılında başlatılan çalışmalarda Melikgazi genelinin bilgileri çıkarıldı” dedi. Melikgazi için çok önemli olan böylesine detaylı ve anlamlı bir projeyi gerçekleştirilmesinin önemli olduğu ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu çalışmadan sonra Melikgazi ilçesinin Kamu Yapılarının envanteri çıkarılması çalışmasının planlandığını sözlerine ekledi
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu