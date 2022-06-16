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Melikgazi Belediyesi’nin daire satış ihalesine yoğun ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 31 adet daire için açık teklif usulüyle satış ihalesi yaptıklarını söyleyerek ihaleden 33 milyon 279 bin TL gelir elde edildiğini hatırlattı.

KAYSERİ 16.06.2022, 12:01
Melikgazi Belediyesi’nin daire satış ihalesine yoğun ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 31 adet daire için açık teklif usulüyle satış ihalesi yaptıklarını söyleyerek ihaleden 33 milyon 279 bin TL gelir elde edildiğini hatırlattı.

Ev sahibi olan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak çoğu belediyeye referans olan ve başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan dairelerimiz için de yakın zaman önce satışa çıkmıştık. Köşk, Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Talas-Mevlana Mahallesi’nde bulunan dairelerimiz düzenlediğimiz ihale ile yeni sahiplerini buldu. Yazı yeni evlerinde karşılayacak olan vatandaşlarımıza evlerinde sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. 2+1 ve 3+1 olan çeşitli büyüklükteki dairelerimizin hepsini sattık. İnşallah ihalemizden aldıkları evlerinde hemen hiç beklemeden oturabilecekler. İhaleden elde edilen gelir yine ilçemiz için yatırıma dönüşecektir. Hayırlı olsun” dedi.

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