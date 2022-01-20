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Melikgazi Belediyesi’nden 2021 yılında 541 milyon TL’lik yatırım

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; 2021 yılında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen hizmetlerle ilgili düzenlediği basın toplantısında; "Gider bütçemiz tahmini 565 milyon TL iken harcamamız 541 milyon TL’de kalmış. Yüzde 96 gerçekleşmeyi sağlamışız" dedi.

KAYSERİ 20.01.2022, 17:54
Melikgazi Belediyesi’nden 2021 yılında 541 milyon TL’lik yatırım

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; 2021 yılında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen hizmetlerle ilgili düzenlediği basın toplantısında; "Gider bütçemiz tahmini 565 milyon TL iken harcamamız 541 milyon TL’de kalmış. Yüzde 96 gerçekleşmeyi sağlamışız" dedi.

Melikgazi’ye vizyon katacak birçok proje ile Melikgazi’yi daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi’miz için çok daha güçlü adımlar atarak gece gündüz hiç durmadan 2019 yılı Mart ayından beri birçok eser ve icraata imza attık. Okullar, sağlık kuruluşları, parklar, yollar ve daha nice projeler yaptık. Yıl boyunca Melikgazi’mize hizmet için çalıştık. Ama ortaya çıkan sonuçlar tüm çabalarımıza değdi. Art arda projelerimizin temelini attık yada açılışlarını yaptık. Bugün de basın mensuplarımızın katılımıyla ’Rekorların Yılı 2021’ çalışmalarımızı aktardığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Geçmiş yıllardan gelen birikimlerimiz, ortaya koyduğumuz ‘Referans Hizmetler’ ve Melikgazi’mizi en ileriye taşıma aşkıyla yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Katılımları için basınımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güveni ve teveccühü ile 2019, 2020 ve 2021’de olduğu gibi gece gündüz hiç durmadan ilçemize hizmet etmeye 2022 yılında da devam edeceğiz inşallah" dedi. 5 bine yakın konut ile kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Palancıoğlu; "5 farklı noktada kentsel dönüşümümüz devam ediyor; Kazım Karabekir, Battalgazi, Ambar, Yıldırım Beyazıt başta olmak üzere. 5 bine yakın konut, 156 adet dükkan, yaklaşık 700 bin metrekare alanda da uygulama yaptık. Büyük bir kentsel dönüşüm çalışması içerisindeyiz. 5 sosyal tesisimiz var. Burası Selçuklu Mahallesi Eskişehir gecekondu önleme bölgesinde eski pazar yerimizde bulunuyor burası baya eskimişti. Bu sosyal tesisin içerisinde bayanlar için fıtness var, eğitim merkezi var, aynı zamanda gençler için kütüphanemiz ve kafemiz var. İnşallah burayı 1 ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Bu sosyal tesis ve pazar yerinin maliyeti bugün ki bedeli 15 milyon TL’nin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

"162 kilometre yol yaptık"

Asfalt konusunda rekor kıran bir belediye olduklarını kaydeden Başkan Palancıoğlu; ruhsat verme konusunda da Türkiye’de birinci sırada olduklarını vurguladı. Başkan Palancıoğlu; "Asfalt konusunda Türkiye’de rekor kıran bir belediyeyiz. 162 kilometre yol yaptık. Battalgazi Bulvarını komple yeniledik. Hem kaldırımlar hem ortalarına ağaç diktik. Otoparklar yaptık. Burası toplam 5 buçuk kilometre 10 milyon TL gibi bir para harcadık. Dolayısıyla burayı yenilemiş olduk. 2 bin 859 tane bina yapılmak üzere ruhsat vermişiz. Türkiye’de şuanda 1 numarayız. Geçen sene 4.’ydük bu sene en çok ruhsat veren belediyeyiz. Sosyal yardımda birçok büyükşehir belediyesinden fazla yardım yapan belediyeyiz. 13 tane ekmek dağıtım noktasında toplam 2 bin aileye sıcak ekmek dağıtımı yapıyoruz. Aşevlerinde sıcak ekmek dağıtımı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"541 milyon TL’lik yatırım"

2021 yılında 541 milyon liralık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Palancıoğlu; "Belediye olarak çok şükür gelir - gider dengesini eşit seviyede tutmaya çalışıyoruz. Çok fazla kredi çekip büyük yatırımlar yapalım değil, akıllı yatırımlar yapma derdindeyiz. Gider bütçemiz tahmini 565 milyon TL iken harcamamız 540 milyon TL’de kalmış. Yüzde 96 gerçekleşmeyi sağlamışız. Gelir bütçemizi de 515 milyon TL tahmin ederken 551 milyon TL’ye çıkmış ve yüzde 107 gerçekleşme sağlamışız" diye konuştu.

"Siyasette Memduh Başkanı örnek alıyorum"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kendisine örnek aldığını aktaran Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Türkiye’de bin 387 tane belediye başkanı var. İl il gezseniz, Kayseri’den daha uyumlu bir belediye yönetimi bulamazsınız. Memduh Başkan ile 8 senedir çalışıyorum, 3 senedir de Melikgazi’deyim. Normalde 20 seneden sonra Melikgazi’ye birisi gelse hatalar olabilir. İnanın bir gün onunla tartışmamız olmadı. Hatta siyasi olarak kendisini örnek alan birisiyim. Memduh Başkan ile tartışmak söz konusu olamaz. Hiçbir zaman kırgınlığa vesile olacak bir şey yapmak istemeyiz" dedi.

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