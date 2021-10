Melikgazi Belediyesi’nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Melikgazi Belediyesi, iş ve işçi güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarına daha sağlıklı hizmet vermek adına personele ’Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verdi.

İş Güvenliği Uzmanı Ahmet Nabi Gündüz tarafından belediye personelleri, iş sağlığı ve güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, temel ilkyardım uygulamaları gibi konularda bilgilendirildi. Eğitimlerdeki amaçlarının personelde, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinç oluşturmak ve bunu hayatlarının her alanında uygulamalarını sağlamak olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak personelimize yönelik faydalı eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu programlarda personelimize verilen eğitimler faydalı ve önemlidir. Önceliğimiz her zaman personelimizin sağlığı. Onların, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak bizim için çok önemli. Ancak bu şekilde vatandaşlarımıza daha verimli ve daha kaliteli hizmet verebiliriz. Bu amaçla belediye olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken hassasiyeti göstermeye çalışıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir dönem daha geçireceğiz. Her alanda hizmet içi eğitimlerimize de devam edeceğiz" dedi.