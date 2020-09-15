Melikgazi Belediyesi’nde imar işlemleri artık Whatsapp’ta

Melikgazi Belediyesi’nin ilçedeki taleplerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturduğu Whatsapp hattı, bundan böyle imar işlerinde de hizmet verecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların Melikgazi Belediyesi’nin "0530 253 91 91" numaralı Whatsapp hattı üzerinden birçok belediye çalışmasına katkı sağladıkları gibi bundan böyle imar işlerini de buradan takip edebileceklerini söyledi.

Covid-19 sürecinde tüm imar işlerini 0530 253 91 91 Whatsapp iletişim hattını kullanarak belediyeye gelmeden iş ve işlemlerini takip edebileceklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, " Vatandaşlarımız artık 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan hızlı bir şekilde bize ulaşarak, imar plan tadilatı, imar çapı, imar uygulaması, kamulaştırma iş ve işlemlerini belediye gelmeden evlerinden, işyerlerinden, köylerinden, tatil beldelerinden yani dünyanın herhangi bir yerinden halledebileceklerdir" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, amaçlarının vatandaşların evden çıkmadan ve kalabalık yerlerde olmadan kamu hizmetini internet üzerinden alabilmeleri sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.