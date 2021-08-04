Melikgazi Belediyesi-TÜFAD Futbol Okulu başlıyor

Melikgazi Belediyesi ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) gençlerin yaz tatilini spor yaparak etkili ve daha faydalı geçirmesi için “Futbol Okulu” başlatıyor.

9 Ağustos’ta başlayacak olan futbol okulu hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın hem yaz tatilini değerlendirmeleri için TÜFAD ie birlikte futbol okulunu başlatıyoruz. Mahalleler arası turnuva yapacağız. Dolayısıyla çocuklarımız hem futbol oynayıp zamanlarını değerlendirecekler hem de müsabakalara katılacaklar. Futbol sever çocuklarımızı kayıt olmaya bekliyoruz. Bu güzel fırsat kaçırmayın. Sağlıklı yaşamın anahtarı harekette saklı. UEFA lisanslı antrenörler ile sen de bu eğitimi almak için online başvuru yapmayı unutma. Başlama tarihi 09 Ağustos 2021. 2007 ve 2014 tarihleri arasında doğan erkek ve kız öğrenciler futbol okulumuza katılabilir” ifadelerini kullandı.

Ön kayıt için www.melikgazi.bel.tr adresinden kayıt olabilirsiniz. Futbol Okulumuzun eğitimleri Serkent Bahçelievler Parkı, Danışment Sosyal Tesisleri, Şirintepe Sosyal Tesis Yanı, Yeniköy TÜFAD Tesisi, TOKİ Talu Cami Parkı, Tınaztepe Parkı, İldem Parkı, Esenyurt Parkında verilecek. Çocuklarımız bu okulu çok sevecek diye düşünüyorum. Hayırlı olsun” dedi.