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Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü’nden bir başarı daha

17-20 Eylül Tarihinde Düzenlenen 6. President’s Cup Europe G-1 Ranked Turnuvası’nda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu milli takımı temsilen katıldığı olimpiyatlarda üçüncü oldu. Yine kulüp sporcusu Merve Ünlü ise Yunan rakibini yenerek üçüncülük elde etti.

KAYSERİ 21.09.2021, 16:28
Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü’nden bir başarı daha

17-20 Eylül Tarihinde Düzenlenen 6. President’s Cup Europe G-1 Ranked Turnuvası’nda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu milli takımı temsilen katıldığı olimpiyatlarda üçüncü oldu. Yine kulüp sporcusu Merve Ünlü ise Yunan rakibini yenerek üçüncülük elde etti.

Sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “President’s Cup Europe G-1 Ranked Turnuvası’a tüm kategorilerde yaklaşık 30 ülkeden 1400 civarında sporcunun katıldı. İstanbul’da 17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvada sporcularımız güzel bir mücadele sergiledi. Başarılı bir şekilde mücadele ederek 3. olan Fatma Arslan kızımız bayrağımızı göndere çektirmiştir. Antrenörler Yavuz Sayan ve Arzu Sayan hocalarımıza sporcularımıza verdiği emek ve destekten dolayı teşekkür ederim. Ayrıca yine Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo takımı yıldızlar sporcusu Merve Ünlü’de Yunan rakibini yenerek üçüncü olmuştur. Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor. Emeklerimizin karşılığını almak da belediye olarak bizleri çok mutlu ediyor. Spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek. Turnuvada başarı sağlayan ve Kayseri’ye ödülle dönen sporcularımız tekrar tebrik ediyorum. Sporcularımız bizi her zaman gururlandırıyor” dedi.

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