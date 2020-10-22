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Melikgazi Belediyesi sağlığa destek olmaya devam ediyor

MELİKGAZİ BELEDİYESİ YENİ YAPILACAK OLAN ÇOCUK HEMATOLOJİ HASTANESİ İLE FEVZİ MERCAN ÇOCUK HASTANESİ ARASINDA SAĞLIKÇILARIN VE HASTALARIN RAHATLIKLA ULAŞIMINI SAĞLAMAK İÇİN 100 METRE UZUNLUĞUNDA GEÇİŞ TÜNELİ İNŞA EDECEK.

KAYSERİ 22.10.2020, 10:21
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Melikgazi Belediyesi sağlığa destek olmaya devam ediyor

Melikgazi Belediyesi yeni yapılacak olan Çocuk Hematoloji Hastanesi ile Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi arasında sağlıkçıların ve hastaların rahatlıkla ulaşımını sağlamak için 100 metre uzunluğunda geçiş tüneli inşa edecek.

Çevre ve halk sağlığına yapılan hizmet ve yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çocuk Hematoloji Hastanesi ile Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi arasında geçişi sağlamak için 100 metre uzunluğunda tünel inşa edeceğiz. Tamamlandığında iki hastaneyi birleştirecek. Hastalarımız bu geçit sayesinde ulaşımlarını sağlayacak. Yine benzer şekilde mevcut Çocuk Hematoloji Hastanesi ile yeni yapılacak hastane arasında tesisat bağlantılarının yapılması amacıyla 50 metre uzunluğunda tünel yapılacak. Üniversite ve belediye işbirliğinin en güzel örneklerini gerçekleştiriyor, uyum ile talepleri yerine getiriyoruz. Şimdi de sağlık yatırımını dayanışma içerisinde gerçekleştirerek şehrimizin hizmetine sunacağız. Böylece bir sağlık hizmetine daha katkı sağlamış olacağız. Belediye olarak sağlık ve sağlık kurumlarına yatırım ve hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

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