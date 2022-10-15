Melikgazi Belediyesi, kültür yayınları ile kitap fuarında

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenen 5. Kitap Fuarı’nda Melikgazi Belediyesi olarak yer aldıklarını söyleyerek kültür yayınlarının tanıtımını yaparak ve kültürel etkinlikleri burada aktarmak istediklerini belirtti.

Kayseri’deki tüm kitap severleri fuara davet eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kayseri’miz gerek kitap fuarları ile kitapseverleri, gerekse konser, sergi, tiyatro, spor gibi etkinlikler ile toplumun bütün kesimlerine hitap eden anlayışla gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini göstermeye devam ediyor. Altyapı çalışmaları, okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler ve parklarımızı yaparken bir yanda da şehrimizin kültür sanat hayatına katkıda bulunuyoruz. Kültürel çalışmaları çok önemsiyoruz. Âlimler ve Ulemalar Şehri Kayseri’mize de bu yakışır. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı’nın açılışını dün gerçekleştirdik. Geçen sene 800 bin civarında ziyaretçisi vardı kitap fuarının. Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından olan, alanında örnek gösterilen ve merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına gerçekleşecek 5. Kayseri Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Kayseri’de kültür açısından da çok ciddi bir hizmet var. Haydi hep birlikte okumaya devam edelim. Bizde fuarda Melikgazi olarak yerimiz aldık. Halit Erkiletlioğlu’nun Kutlu Dağ Erciyes, Tevfik Erarslan’ın Taşların izinde Kayseri 1880-1980, Rıfat Bayrak’ın Kayseri Tayyare Fabrikası, Melikgazi Belediyesi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması kitaplarımız fuarda sergileniyor. Kültür yayınlarımızın tanıtımı ve kültürel sanatsal etkinliklerimizi aktarmak için yer aldık. Standımızı ziyaret etmek isteyen hemşehrilerimizi bekleriz. 300’den fazla yazar ve yayınevi, 3 milyondan fazla kitabın okurlarla buluşacağı bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.