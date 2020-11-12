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Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı

VOLEYBOL 1. LİG ERKEKLER A GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESPOR, ERTELEME MAÇINDA KARŞILAŞTIĞI HALKBANK'I 3-1 YENEREK LİGDE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

KAYSERİ 12.11.2020, 12:37
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Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı

Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, erteleme maçında karşılaştığı Halkbank’ı 3-1 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde etti.

Ligin dördüncü haftasında oynanması gereken ancak Halkbank takımında çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertelenen karşılaşma dün oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynana karşılaşmada rakibini 25-17, 28-30, 25-16 ve 25-17’lik setler ile mağlup eden Kayseri temsilcisi böylece ligdeki ikinci galibiyetine imza atmış oldu.

Ligde puanını 6’ya çıkaran Melikgazi Belediyespor, ligin 6. hafta maçında 14 Kasım Cumartesi günü yine kendi evinde Global Connect Travel Düzce takımını konuk edecek.
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