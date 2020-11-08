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Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı

KORONA VİRÜS DOLAYISI İLE HAYATINI KAYBEDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARINDAN DR. SAMİ İPEK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

KAYSERİ 08.11.2020, 11:56
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Melikgazi Belediyesi eski başkanı Dr. Sami İpek son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs dolayısı ile hayatını kaybeden Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Sami İpek, son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüs teşhisi ile bir süre önce tedavi altına alınan ve 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Sami İpek’in cenazesine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti önceki dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Mustafa Çelik ve yakınları katıldı.

Sami İpek’in cenazesi Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

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