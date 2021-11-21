Melikgazi Belediyesi BESK 3’te 3 yaptı

Ampute Futbol 1. Ligi 3. haftasında Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, evinde Uysal Hydrallic Konya Engelliler Spor kulübü ile karşılaştı.

Maçta baştan sona üstünlüğü bırakmayan ev sahibi takım, müsabakayı 2-0’lık skorla kazanarak, ligde 3 haftada 3 galibiyet ile liderliğini korudu. Müsabakayı izlemeye Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan İncetoprak ve Yönetim Kurulu ile Melikgazi Belediyesi Başkan yardımcısı Yakup Yüksel geldi.

Maçın ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, “Takımımız süper lig hedefi doğrultusunda başarılı bir şekilde devam ediyor. Her geçen gün daha koordineli ve güçlenerek sahaya çıkan sporcularımız aldıkları galibiyetlerle bizleri de mutlu ediyor. Ayrıca bugün takımımızı yalnız bırakmayacak maçımızı izlemeye gelen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Adnan İncetoprak beye ve değerli yönetim kurulu üyelerine Melikgazi Belediyesi Başkan yardımcısı sayın Yakup Yüksel beye çok teşekkür ederiz. Yönetim olarak çalışmalarımız hakkında verdiğimiz bilgileri bizzat yerinde görerek değerlendirme adına maçımıza gelmeleri sporcu kardeşlerimizle bir arada olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki maçlarda da aynı başarılı sonuçları alarak sezon sonunda süper ligi göğüsleyeceğiz” dedi.