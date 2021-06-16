Melikgazi Belediye personeli Covid-19 aşısı oluyor

Melikgazi Belediyesi personeli Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Covid-19 aşısı olmaya başladı.

Sabah mesai saatinin başlaması ile hizmet binası içinde bulunan sağlık ünitesinde personelin sıra ile aşı olmaya başladığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyemizde koronavirüse karşın yapılan aşılamaya bugün başladık. İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli ve ekibine teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız tüm personelimizi şuanda ana binamızda aşılamaya başladı. Yarında şantiyede başlayacak. 1.800’e yakın çalışanımız aşı olacak. Pandemi döneminde özveri ile çalışan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Bizde belediye olarak sağlık kurumlarımıza ve çalışanlarımıza en büyük desteği veriyoruz. Çöp toplama, cenaze hizmetleri, yol yapımı gibi ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Bu kapsamda da bu aşılamaların yapılması çok önemli. 1 hafta içerisinde bu çalışmayı tamamlayacağız. Rabbim herkese sağlık ve şifalar versin. En kısa zamanda da pandeminin kalkmasını nasip etsin” dedi.