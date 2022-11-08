Melikgazi, ARLEM Toplantısı’nda Türkiyeyi Temsil Ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Ulusal Heyeti ile birlikte 7-8 Kasım 2022 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) 13. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Yapılan genel kurul toplantısı hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kısa adı ARLEM olan Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantılarına Türkiye’yi temsilen katılmak üzere seçilen 5 asil üyeden birisi olarak inşallah görev yapıyorum. Toplantılara katılıp ülkemizin farklı alanlardaki menfaat ve görüşlerimi bildiriyorum. Bu kapdamda İzmir’de düzenlenen Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) 13. Genel Kurul Toplantısı’na Türkiye Ulusal Heyeti ile katılıyorum. ARLEM AB ve Akdeniz’deki toplam 43 ülkeden 80 üye ve 2 gözlemciyi bir araya getiriyor. ARLEM üyeleri bölgesel veya yerel düzeyde yetkiye sahip seçilmişlerden oluşuyor. Akdeniz’de Kapsayıcı ve Dirençli Şehirler, Akdeniz’de İklim Aksiyonu, Covid-19 Krizinden Toparlanmanın Bir Yolu Olarak Akdeniz’deki İnovasyonlar ve Start-Up’lar ve Hizmet Sektörü Yeniden Yönelimi gibi konuları içeren toplantı da birçok ülke temsilcisi ile olumlu temaslar gerçekleştirdik. Bu iki gün boyunca İzmir, Akdeniz’deki yerel diyaloğun başkenti oldu. Bizlerde Türkiye Ulusal Heyeti olarak bu çabaları desteklemekten gurur duyuyoruz. Toplantının ve alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.