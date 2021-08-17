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Melikgazi 3 mahallenin kullanacağı Küçük Bürüngüz yolunu yeniledi

Melikgazi Belediyesi 3 mahallenin ortak kullandığı 2 kilometrelik yolu yenileyerek asfalt çalışmasını tamamladı.

KAYSERİ 17.08.2021, 15:23
Melikgazi 3 mahallenin kullanacağı Küçük Bürüngüz yolunu yeniledi

Melikgazi Belediyesi 3 mahallenin ortak kullandığı 2 kilometrelik yolu yenileyerek asfalt çalışmasını tamamladı.

Yapılan çalışmaları mahalle muhtarları ile beraber yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Küçük Bürüngüz Mahallemizdeyiz. Büyük Bürüngüz Mahallemize de uğrayarak vatandaşlarımızı dinledik. Büyük Bürüngüz ile ilgili yapılacak çalışmaların talimatı verdik. İnşallah elimizden geldiğince kırsal mahallelerimizde gerekli çalışmaları yapacağız. Küçük Bürüngüz’ün girişinde yapılan yolu muhtarımızla beraber inceledik. Yapılan çalışmaları yerinde görüyoruz. Yol genişletme çalışmamız ve yenileme çalışmamız var. Oldukça yoğun kullanılan 2 kilometrelik bir hat burası. Yenilenmiş olan bu yolumuzdan Küçük Bürüngüz, Subaşı ve Ağırnas mahalleleri faydalanacak. Dolayısıyla dar olduğundan yoğun ve kazaların olduğu bir yoldu. Burası genişlemiş ve yeni sıcak asfaltı atılmış oldu. Küçük Bürüngüz Mahallemize ve diğer mahallelerimize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.
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