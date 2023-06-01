Melikgazi; 29 Daire ve 1 Adet Villa İçin Satışa Çıkıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir ve Hisarcık Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait olan 29 daire ve 1 adet villa için açık teklif ihale usulüyle satışının yapılacağını söyledi.

7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak ihale hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak çoğu belediyeye referans olan ve başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan 3+1 ve 2+1 dairelerimizi satışa çıkıyoruz. Kazım Karabekir ve Hisarcık Mahallesi’nde bulunan 29 daire ve 1 adet villa düzenlediğimiz ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Dairelerimiz konforlu ve lüks olarak inşa edildi ve mahallede tüm sosyal donatılar bulunuyor. Ayrıca 383 metrekare alanda yer alan villamız ise oturmaya hazır şekilde satıştadır. Katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ihalemize bekleriz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. İnşallah ihalemizden alacağınız evinizde hemen hiç beklemeden oturabilirsiniz. İhaleden elde edeceğimiz kazanç ile Melikgazi’ye yatırımlar için gelir sağlanacak. Ve bu gelir ile Melikgazili hemşehrilerimizin yaşam kalitesi daha da artacaktır" dedi.