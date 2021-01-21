Melih Okutan Kayserispor’da

Hes Kablo Kayserispor, Melih Okutan ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da transferler devam ediyor. Sarı kırmızılılar TFF1.Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen kanat oyuncusu Melih Okutan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde kendisini Hes Kablo Kayserisporlu sözleşmeye imza atan Melih Okutan bugün takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, genç milli kanat oyuncusu Melih Okutan ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Melih Okutan’a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.