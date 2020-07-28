Mehmetçikten engelli gence akülü araç desteği
YAHYALI BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİYLE 12'NCİ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI 2'NCİ MÜHİMMAT TABUR KOMUTANLIĞI PERSONELİ TARAFINDAN ENGELLİ GENÇ MAHMUT BİLİCİ'YE AKÜLÜ ARAÇ HEDİYE EDİLDİ.
Yahyalı Belediyesi’nin girişimleriyle 12’nci Ana Jet Üs Komutanlığı 2’nci Mühimmat Tabur Komutanlığı Personeli tarafından engelli genç Mahmut Bilici’ye akülü araç hediye edildi.
Akülü aracı bozulunca sıkıntıya düşen gencin yardımına Mehmetçik yetişti. Engelli gence Mehmetçik tarafından alınan akülü araç, Yahyalı Belediye hizmet binasında teslim edildi. Akülü aracın tesliminde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “2’nci Mühimmat Tabur Komutanlığı’nda görev yapan subaylarımıza ve personeline teşekkür ediyorum. Bir güzelliğe imza atmak için burada toplandık. Akülü aracımızı Mahmut kardeşimizle buluşturacağız. Türk Askeriyle her zaman gurur duyduk. Bu örnek davranışları da bizleri duygulandırdı. Bir Türk olmaktan, Türk Vatandaşı olmaktan kıvanç duyuyorum. Engelli kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız, yanlarında olduğumuzu da hissettirmeliyiz. Gerek belediye olarak, gerek vatandaş olarak, gerekse Türk Askeriyle yanlarında olduğumuzu bilmeleri çok daha farklı diye düşünüyorum” diye konuştu.
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:49
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:32
|Yatsı
|22:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25