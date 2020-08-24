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Mehmet Tahir Kalem ile Yakup Can Yazgan yeniden anlaştılar
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR YENİ SEZON ÖNCESİ İÇ TRANSFERDE İKİ İSİM İLE YENİDEN ANLAŞTI.
KAYSERİ 24.08.2020, 09:28
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Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde iki isim ile yeniden anlaştı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler iç transferde Mehmet Tahir Kalem ve Yakup Can Yazgan ile yeniden anlaşma sağladı. Her iki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Talasgücü Belediyespor önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıklarına start verecek.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen Mehmet Tahir Kalem ve Yakup Can Yazgan ile yola devam ediyoruz. Camiamıza iki isim hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı.
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