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Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda kuralar çekildi
MEHMET SEPİCİ 60. YIL CUMHURİYET İLKOKULU'NDA, OKULA YENİ BAŞLAYACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN KURALARI ÇEKİLDİ.
KAYSERİ 26.08.2020, 12:27
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Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda, okula yeni başlayacak olan öğrencilerin kuraları çekildi.
Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda yapılan kuraya Okul Müdürü Levent Ünal ile öğretmenler ve öğrenci velilerinden oluşan komisyon katıldı. Yaklaşık bir saat süren kurada eğitim ve öğretim hayatına yeni başlayacak olan 174 öğrencinin sınıfları belirlendi.
Çekilen kuralar sonrasında 174 öğrenci 7 sınıfta eğitim ve öğretim hayatına ilk adımı atmış olacak.
Nakil gelecek öğrencilerin de sınıflarının kura ile belirleneceği bilgisi alındı.
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