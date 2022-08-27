Mehmet Furkan Ağca imzayı attı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Arapgirspor, Kayserigücü FK’dan Mehmet Furkan Ağca’yı kadrosuna kattı.

2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Arapgirspor, Kayseri’den takviye yaptı. Mor beyazlılar geçen sezon Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü forması giyen 1998 doğumlu kanat oyuncusu Mehmet Furkan Ağca’yı renklerine bağladı. Yeni takımı ile resmi sözleşmeye imza atan Mehmet Furkan takımla birlikte çalışmalara başladı.

Arapgirspor’dan yapılan açıklamada, “Hoş geldin Mehmet Furkan Ağca. Takımımız son olarak Kayserigücü FK forması giyen 1998 doğumlu kanat oyuncusu Mehmet Furkan Ağca ile anlaşma sağladı” denildi.