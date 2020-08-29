Mehmet Cabbar’dan ’30 Ağustos’ mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Cabbar mesajında şunları söyledi:

"Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yılını kutluyoruz. 98 yıl önce milletimiz; yokluk ve yoksulluğa rağmen eşine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak bir mücadele vermiştir. Bu büyük mücadelenin sonucunda hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Türk milletinin kurtuluş ve kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zaferi; bir toplumun küllerinden doğmasını sağlamakla kalmamış esaret altındaki birçok millete de örnek olmuştur. Büyük Zafer’in yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadığımız bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, saygı ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."