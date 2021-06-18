Mehmet Cabbar ve Develi Belediyespor kulübünden Vali Günaydın’a ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2020-2021 Voleybol 2. Lig sezonunda başarı göstererek 1. Lige yükselen Develi Belediyespor Voleybol Takımı yöneticisi Ali Orhan, Yardımcı Antrenörü Ömer Özkan, ve takım oyuncuları Sami Soysal ve Mehmet Susam ile birlikte Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Günaydın’a isminin yazılı olduğu forma hediye eden Başkan Cabbar, “Develi’mizin spor tarihinde önemli bir yeri olan 1. Lige çıkma başarımızı sürdürmek ve daha güzel başarıları Develimize yaşatmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Develi Belediyespor’un 1. Lige yükselme başarısından dolayı Başkan Cabbar’a, takım yönetimi ve sporculara tebriklerini ileten ve şampiyonluk kupasını kaldıran Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Develimizin bu güzel başarısından dolayı gurur duyduk. 1. Ligde Kayserimizi temsil edecek Develi Belediyespor takımımıza başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.