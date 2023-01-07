Medipax Kayseri Atletikspor’da hedef galibiyet

Medipax Kayseri Atletikspor ligin 13. haftasında Pazar günü evinde Mihalıççık takımını konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Medipax Kayseri Atletikspor, yeni yılın ilk maçında galibiyet hedefliyor. B Grubunda geride kalan 12. hafta sonunda 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan mavi beyazlılar ligde kalan haftalardan umutlu. Mihalıççık maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Medipax Kayseri Atletikspor ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibini eli boş göndermekten başka bir şey düşünmeyen mavi beyazlılarda keyifler yerinde. Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Medipax Kayseri Atletikspor antrenörü Harun Şahin, “Yeni yılın ilk galibiyetini yarın almak istiyoruz. Grupta her maç çok zor ve çetin geçiyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda kaybettiğimiz maçın hem rövanşını almak hem de zirve takibimizi sürdürmek istiyoruz. Yarın oynayacağımız bu maça tüm Kayseri halkını ve sporseverleri bekliyoruz. Bizleri bu süreçte yalnız bırakmasınlar” dedi.

8 Ocak 2023 Pazar günü Gevher Nesibe Spor Salonunda oynanacak olan Medipax Kayseri Atletikspor ile Mihalıççık maçı saat 13.00’de başlayacak.