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Mavi Kategoriye geçen Yeşilhisar’da hedef aşılanmayan 2 bin kişiyi aşılamak

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, ilçede gurur verici bir gün yaşadıklarını ifade ederek, ilçedeki vatandaşların yüzde 75’inin aşılandığını açıkladı.

KAYSERİ 20.08.2021, 10:57
Mavi Kategoriye geçen Yeşilhisar’da hedef aşılanmayan 2 bin kişiyi aşılamak

Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, ilçede gurur verici bir gün yaşadıklarını ifade ederek, ilçedeki vatandaşların yüzde 75’inin aşılandığını açıkladı.

Uzm. Dr. Ali Çöl, Yeşilhisar ilçesinin, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasının ardından mavi kategoriye geçtiğinin altını çizerek; “Valimiz Şehmus Günaydın’ın önderliğinde, İlçe Kaymakamımız Fatih Dönmez’in liderliğinde ve İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin desteği ve organizasyon yeteneği sayesinde bu günlere gelerek ilçemizde 8 bin 300 kişiyi aşılamış bulunmaktayız” diye konuştu.

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