Maske cezalarında farklı uygulamalara vatandaştan tepki

Koronavirüs salgınını önlemek, maske kullanımını artırmak için güvenlik güçleri, maske takmayanlara ceza yazarken, çay, sigara ve su içmek için maskeyi çenesine indiren vatandaşlara da ceza yazdı. Sırf su içtikleri için maskelerini indirmek zorunda kalan ve ceza yiyen iki vatandaş, yazılan cezaya tepki gösterdi.

Kayseri’den Develi’ye giden ve Erciyes Tekir Yaylası’ndaki çeşmelerde mola vererek su içen iki kişi yüzlerini yıkamak için maskelerini çene altına indirdi. Yüzlerini yıkadıktan sonra arabaya doğru giden vatandaşlar, jandarma ekiplerinin ceza yazmak için kimliklerini istemesiyle şok oldu.

Jandarma ekiplerine su içtiklerini ve yüzlerini yıkadıkları için maskeyi indirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Mehmet Emin Ergör ve Abdulmecit Kılınç, bir türlü dertlerini anlatamayınca cezadan kurtulamadı.

Erciyes’te su içerken birini dokunduğunu söyleyen Mehmet Emin Ergör, “Arkamı döndüğümde jandarma, maskeyi niye takmadığımı sordu. Maske takılı olduğu zaman nasıl su içebileceğimi sordum. Maskeli bir şekilde nasıl su içeceğiz ve nasıl yüzümüzü yıkayacağız? Ceza kesilirken biraz daha mantıklı ve izahlı bir şekilde ceza yazılmasını istiyoruz. Bana kesilen bu cezanın iptal edilmesini istiyorum” dedi.

Arkadaşı gibi maske cezası kesilen Abdulmecid Kılınç ise, “Çarşamba günü akşam saat 22:00 civarında Kayseri’den Develiye dönüş yaparken, lavabo ve su ihtiyacımızı gidermek için Erciyes’de mola verdik. Su içmek ve elimizi yüzümü yıkamak için maskemizi ister istemez çenemize çekmemiz gerekiyordu. Çenemize çektik yüzümüzü falan yıkadıktan sonra arabaya doğru gidiyorduk. Arabada peçete ile elimizi yüzümüzü kurulayacaktık. Arabaya gitmeden jandarma ekipleri direk ceza için kimlik istedi. Elimizi yüzümüzü yıkadığımızı gördükleri halde ısrarla kimlik isteyip o kadar olayı anlatmamıza rağmen ceza yazdılar. Bana verilen bu cezanın haksız olduğunu düşünüyor, ilgili kişilerin bu konuyu çözmelerini talep ediyorum.” diye konuştu.