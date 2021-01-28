Masa Tenisi’ne Spor A.Ş. damgası

25-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen minikler-küçükler yerel lig 2. etap masa tenisi müsabakalarında Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 5 sporcusu kürsüye çıktı.

25-27 Ocak 2021 tarihleri arasında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan minikler-küçükler yerel ligi 2. etap masa tenisi müsabakaları büyük ilgi gördü. Miniklerin raket salladığı müsabakalarda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin sporcuları büyük başarı elde etti.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporcular şu şekilde açıklandı:

Küçük Erkeklerde Duran BAYRAM 2.

Küçük Erkeklerde Çınar MUTLU 3.

Küçük Erkeklerde Tuğşad SARATLI 4.

Minik Erkeklerde Baturalp SARATLI 2.

Küçük Kızlarda Azra BALLIKAYA 4.