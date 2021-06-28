banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası

Masa tenisi 2021 terfi yarışmaları başladı

Kayseri’de organize edilen Masa Tenisi 2021 Terfi yarışmaları Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan müsabakalar ile başladı.

KAYSERİ 28.06.2021, 15:46
Masa tenisi 2021 terfi yarışmaları başladı

Kayseri’de organize edilen Masa Tenisi 2021 Terfi yarışmaları Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan müsabakalar ile başladı.

28 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenmekte olan yarışmalarda 59 erkek, 26 bayan olmak üzere 85 takımdan toplamda 340 sporcu mücadele ediyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan müsabakalarda ilk 3’e giren takımlar önümüzdeki yıl 3. Ligde yarışma hakkı kazanacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarışmaları ziyaret ederek mücadele eden tüm sporcu, antrenör ve idarecilere başarılar diledi.
banner486
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
banner493