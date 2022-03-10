Mart kapıdan baktırdı Talas çalışmayı hızlandırdı

Mart ayında bastıran ani kar yağışıyla birlikte Talas Belediyesi Kış Çalışmaları ekipleri de kar küreme ve tuzlama işlerine yeniden başladı.

Başta ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleler olmak üzere Talas’ın tüm yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımının aksamaması için aralıksız olarak faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 10 tuzlama ve kürüme bıçaklı kamyon, 3 greyder, 3 büyük kepçe, 18 küçük kepçe, 4 traktör, 2 damperli kamyon ve 110 personel ile birlikte kış çalışmaları yürütülüyor.

Öte yandan Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi de sahadaki ekiplerin daha verimli ve etkin çalışma yürütmesini sağlıyor. Belediyedeki merkezden, kameralar aracılığıyla başta kırsal mahalleler olmak üzere önemli noktalar sürekli takip ediliyor ve gerektiği anda karla mücadele ekipleri o bölgeye yönlendiriliyor. Böylece zaman ve işgücü kaybının önüne geçildiği gibi ihtiyaç duyulan yerlere anında müdahale etme imkanı doğuyor.