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Mario Gavranovic kampa katıldı

Yukatel Kayserispor’un forveti Mario Gavranovic, Kasyeri’ye gelerek takıma katıldı.

KAYSERİ 06.07.2022, 12:09
Mario Gavranovic kampa katıldı

Yukatel Kayserispor’un forveti Mario Gavranovic, Kasyeri’ye gelerek takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş atan nezaretinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde sürdürüyor. Yeni sezona Kayseri’de hazırlanacak olan sarı kırmızılı takımda izinli olan İsviçreli golcü oyuncu Mario Gavranovic takıma katıldı. Geçen sezonun attığı goller ile dikkat çeken Mario Gavranovic takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli oyuncu yeni sezonda takımın gol yollarındaki önemli isimlerinden biri olacak.

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