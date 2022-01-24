Mario Gavranovic 7. golünü attı

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor’un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 7. golünü attı.

Mirao Gavranovic, Yukatel Kayserispor’un deplasmanda oynadığı ve 3-1 kaybettiği Kasımpaşa maçında tek golünü atan isim oldu. Sarı kırmızılı forma ile 15. maçına çıkan İsviçreli forvet oyuncusu, Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor (2) maçının ardından Kasımpaşa maçında da golle buluştu.

Kasımpaşa’ya karşı ilkonbirde sahaya çıkan Mario Gavranovic, müsabakanın 12. dakikasında Mustafa Pektemek’in asistinde topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapmıştı. Gavranovic, bu golle ligdeki 7.golüne imza atmış oldu.