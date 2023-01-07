Mario Gavranovic 1 ay yok

Kayserisporlu Mario Gavranovic, 1 ay formasından uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Mario Gavranovic’ten kötü haber var. Ligin 17. haftasında Kayseri’de oynanan Karagümrük maçında sahaya 11’de çıkan ve karşılaşmanın 69. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İsviçreli forvet Mario Gavranovic’in çekilen MR sonrası formasından 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Sol arka adalesinden sakatlanan Mario Gavranovic’in tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Gavranovic, Pazar günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.