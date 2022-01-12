Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nda Ercan Sarıkaya dönemi

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası (KMMDO) Olağan Genel Kurulunda Ercan Sarıkaya başkan olarak seçildi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen genel kurulda seçime beyaz liste ile giren Ercan Sarıkaya 342 oy ile başkan seçilirken, sarı liste ile giren Hacı Ali Tandoğan 286 oy ve mavi liste ile giren Ahmet Gürbüz de 14 oy aldı. Bu sonuçla Ercan Sarıkaya başkan olarak seçildi.

Sarıkaya’nın yönetim listesinde ise, "Mustafa Fındık, Hüseyin Biçer, Zekeriya Topak, Selahatdin Akdeniz, Seyit Ahmet Zorbazer, Salih Kayabalı, İbrahim Ethem Tekelioğlu, Fatih Karakaya" isimleri yer aldı.