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Manuel Fernandes tedavi için ülkesine gitti

Yukatel Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes tedavi için ülkesine gitti.

KAYSERİ 30.08.2021, 21:23
Manuel Fernandes tedavi için ülkesine gitti

Yukatel Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes tedavi için ülkesine gitti.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes, sakatlığından kurtulmak için ülkesine tedavi olmaya gitti. Geçen sezon başında sarı kırmızılı takıma transfer olan, ancak bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Manuel Fernandes, sakatlığından kurtulup yeniden takıma katılmak için ülkesinde tedavi olmayı tercih etti. Geçen hafta sonunda Portekiz’e giden tecrübeli futbolcu, 10 gün içerisinde dönmeyi ve takıma katılmayı hedefliyor.

Yukatel Kayserispor kulübü de, Manuel Fernandes’den gelecek sağlık raporuna göre transfere yön verecek.

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