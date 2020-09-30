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Manuel Fernandes, Kayserispor’da

HES KABLO KAYSERİSPOR, PORTEKİZLİ FUTBOLCU MANUEL FERNANDES İLE 2 YILLIĞINA ANLAŞTI.

KAYSERİ 30.09.2020, 09:41
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Manuel Fernandes, Kayserispor’da

Kayserispor, Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile 2 yıllığına anlaştı.

Kayserispor, bir dönem Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Maneul Fernandes ile anlaşmaya vardı. Bugün içerisinde Kayseri’ye gelecek olan Fernandes ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini 2 yıllığına Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak. Manuel Fernandes, sarı i-kırmızılı takımdan yıllık 750 bin EURO ücret alacak.

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova’ya giden, sonrasında Krasnodar forması giyen Portekizli futbolcu, kariyerinde 482 maça çıktı ve 66 gol, 82 asistlik performans sergiledi. 2014’te Beşiktaş’tan ayrılan Fernandes 6 yıl sonra Türkiye’ye dönecek.

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