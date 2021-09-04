Manisa FK oyuncusu Uysal ameliyat oldu

TFF 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü forvet oyuncusu Mehmet Uysal; antrenman esnasında geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Manisa Futbol Kulübü forvet oyuncusu Mehmet Uysal’ın ön çapraz bağ operasyonu; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası, sporcunun 20 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 2 buçuk ayın sonunda koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, sporcunun yaklaşık 7-8 ay sonra sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.