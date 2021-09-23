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Mame Thiam 3. golünü attı

Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 3. golünü attı.

KAYSERİ 23.09.2021, 09:41
Mame Thiam 3. golünü attı

Yukatel Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam ligdeki 3. golünü attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor sahasında Galatasaray’ı 3-0 mağlup ettiği maçta Mame Thiam 2 gol attı. Ligde geride kalan 6 maç sonunda 10 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Fenerbahçe’den transfer edilen Mame Baba Thiam, Medipol Başakşehir maçında 1 gol atarken, Galatasaray maçında da 2 gol atarak takımını başarıya taşıyor.

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