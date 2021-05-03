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Malatyaspor - Kayserispor maçının VAR’ı Koray Gençerler

Hes Kablo Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Koray Gençerler oldu.

KAYSERİ 03.05.2021, 12:49
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Malatyaspor - Kayserispor maçının VAR’ı Koray Gençerler

Hes Kablo Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Koray Gençerler oldu.

Süper Lig’in 39.haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Hakan Ceylan. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. Gençerler’e, AVAR olarak Erhan Ergin eşlik edecek.
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