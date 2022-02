Makina Mühendisleri Odası’nda 16. Olağan Genel Kurul başladı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi’nde 16. Olağan Genel Kurul başladı. Genel kurulda konuşan MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, “2 yılda yaptığımız çalışmalar gelecekteki çalışmalarımızın teminatı olacak” dedi.

Düzenlenen genel kurula MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, oda başkanları ve üyeler katıldı. MMO Kayseri Şubesi olarak her geçen gün genişleyen bir aile olduklarını söyleyen Başkan Süleyman Varol, “Detaylarını çalışma raporumuzda da gördüğünüz, sizlerin de bire bir içerisinde yer aldığınız faaliyetlerimizden birkaçına değinmek istiyorum. Şubemiz Kırşehir, Sivas, Nevşehir, Erzincan ve Yozgat temsilciliklerimiz dâhil sayısı 3 bin 200’ü aşan, her geçen gün genişleyen, her geçen gün yeni başarılara imza atan büyük bir ailedir. Bünyemize ait olan AKM merkezimiz de ‘’Asansörlerin Periyodik Kontrolleri’’ yapılmaktadır. Şuan itibariyle 41 ilçe ile protokolümüz vardır. Protokollerimizi genişletmek, daha fazla vatandaşımıza yardımcı olabilmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Yine aynı şekilde düzenli olarak devam ettiğimiz; Periyodik kontroller, Bilirkişilik Hizmetlerimiz, Baca uygunluk kontrollerimiz ve mesleki eğitimlerimiz bulunmaktadır. LPG, SMM, Doğalgaz, Yapı Denetim, Kadın Üye, Kamu-Üniversite gibi uzmanlık komisyonlarımızla birlikte, bu komisyonların aldıkları kararlar doğrultusunda üyelerimiz ve kamu yararına çalışmalar yapılmaktadır. Mühendislerin gelişen teknolojilere uyum sağlamaları için, mesleki eğitim aşamasının ilk adımı olan üniversite eğitimi sırasında, kazanılmış bilginin üzerine, meslek yaşamı süresince yeni bilgiler eklenmesi gerekmektedir. Bu bilinçle, şubemizdeki eğitim sistemine yenilik getirerek, 3 ay kadar sürecek olan ‘’Kariyer Ofisi’’ programı oluşturulmuştur. Mühendis arayan firmaların talep eğilimi ortaya çıkarılarak, üyelerimize çeşitli alanlarla ilgili mesleki eğitimleri ücretsiz olarak, şubemizde yüz yüze, temsilciliklerimizde ise online olarak verilmektedir. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda, özellikle yeni mezun ve iş arayan üyelerimizin, etkili bir özgeçmiş hazırlamasından başlayarak, her aşamasında yanında olup, istihdam sağlamasına yardımcı olmaktayız. Ekim 2022 yılında şubemiz tarafından yapılacak olan ’Savunma Sanayi Sempozyumu ve Sergisi’ için de çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Yapılan çalışmaların sonraki dönemlerde yapılacak çalışmalara teminat olacağını söyleyen Varol, “Yaşadığımız pandemi nedeniyle yasaklardan dolayı, kısıtlı da olsa tüm oda faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalıştık. Son 4-5 aydır ise yoğun bir tempo ile üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda çeşitli organizasyonlar düzenledik. Bir araya gelmenin dahi bu kadar zor olduğu zamanlarda, 2 yıl gibi kısa süreye sığdırdığımız ve kamuoyunun takdirini kazanan bu çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de yapacaklarımızın teminatı olacaktır. Kıymetli meslektaşlarım hep birlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi 16. dönemde de başarılı hizmetlere imza atmak istiyoruz. Ülkemizin artarak devam eden problemlerine kendi ölçeğimizde ve sorumluluk alanımızda çözümler üretmek istiyoruz. Yüce Rabbimizin razı olacağı, iyi olan, doğru olan, güzel olan ne varsa onu yapmak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bunları başarmak istiyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonrada, meslekte birlik anlayışıyla, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, samimiyet içinde hareket ettiğimiz sürece, başaramayacağımız üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey kalmayacaktır. Bu duygular içerisinde sözlerimi bitirirken, bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.