Makina Mühendisleri Odası Seçime gidiyor

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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu yapılacak.
KAYSERİ 12.01.2022, 11:15
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu yapılacak.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı Genel Kurulu, 5-6 Şubat tarihinde Millet Caddesi’ndeki düğün salonunda yapılacak. Saat 09.00’da başlayacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12-13 Şubat tarihinde genel kurul aynı yer ve saatte tekrar yapılacak.