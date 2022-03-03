Majid Hosseini tamamlayamadı

Yukatel Kayserispor’un İranlı oyuncusu Majid Hosseini, Beşiktaş maçını tamamlayamadı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş ile İstanbul’da karşı karşıya gelen Yukatel Kayserispor’da karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlanan Majid Hosseini, yerini Uğur Demirok’a bıraktı. Sahaya on birde çıkan ve 32. dakika sahada kalan Majid Hosseini’n bugün çekilecek olan MR’i sonrası durumu belli olacak.