Majid Hosseini golle tanıştı

Yukatel Kayserispor’un İranlı stoperi Majid Hosseini sarı kırmızılı forma ile gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası 4.Turunda dün sahasında Iğdırspor’u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Aldığı farklı galibiyetle adını 5.tura yazdıran Sarı Kırmızılı takımda sahaya ilk onbirde çıkan Majid Hosseini 2 gol birden kaydetti. Iğdırspor maçının 52. ve 67.dakikalarda fileleri havalandıran Majid Hosseini Yukatel Kayserispor forması ile golle tanıştı.

Sezon başında Trabzonspor’dan transfer edilen ve ligde 10 maçta forma giyen Hosseini kupada ise 2 maçta forma giydi.