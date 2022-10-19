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Majid Hosseini golle tanıştı
Yukatel Kayserispor’un İranlı stoperi Majid Hosseini bu sezon ilk golünü attı.
KAYSERİ 19.10.2022, 08:47
Yukatel Kayserispor’un İranlı stoperi Majid Hosseini bu sezon ilk golünü attı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’nda Iğdır Futbol Kulübü’nü konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyet ile adını 4.tura yazdıran sarı kırmızılı takımda sahaya ilkonbirde çıkan ve doksan dakikada sahada kalan Majid Hosseini 1 gol kaydetti.
Maçın 84. dakikasında kafa golü atan Majid Hosseini, takımını üst tura taşıyan golün sahibi oldu.