Son Dakika
Maja Miljkovic 8 asistle oynadı
Bellona Kayseri Basketbol’da Maja Miljkovic, Çankaya Üniversitesi maçında 8 asistle oynadı.
KAYSERİ 24.03.2021, 15:36
2
Bellona Kayseri Basketbol’da Maja Miljkovic, Çankaya Üniversitesi maçında 8 asistle oynadı.
Karşılaşmanın özellikle son iki periyotunda maça ağırlığını koyan Bellona Kayseri Basketbol’da Maja Miljkovic asistleri ile dikkat çekti. 32 yaşındaki 1.75 uzunluğundaki Sırp oyuncu rakip potayaBellona Kayseri Basketbol’da Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisagde ise 4 asistle oynadı.