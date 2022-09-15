’Maharetli eller’ Kırşehir’de

Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İstihdam Kooperatifi, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Kırşehir’de düzenlenen etkinlikte Kayseri’yi temsil ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından 35. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Kadın Kooperatifleri Buluşmasında stant açan Kayseri’nin Maharetli Kadınları, el emeği göz nuru ürünleri sergiliyor. Kayseri’den etkinliğe katılan 4 kadın kooperatifinden biri olan Talas Maharetli Eller standı büyük ilgi görüyor. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, kendilerine sağladığı desteklerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a da teşekkür etti.

Kadın Kooperatifleri Buluşması 18 Eylül’e kadar sürecek.