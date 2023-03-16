Mahallelere yükseltilmiş yaya geçitleri yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçe sınırları içinde yoğun yaya geçişlerinin olduğu ana caddelere hız kesiciler yaparak ulaşımı güvenli hale getirdiklerini söyledi.

UKOME Kurul Kararı ile ilçenin çeşitli yerlerine yükseltilmiş yaya geçidi yani hız kesici yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu “Melikgazi Belediyesi olarak şehir içi sorunsuz ulaşımı sağlamak için trafik levhaları alıyoruz. Yol çizgi boyası alıyoruz. Bazı bölgelerde ise hız kesici yükseltilmiş alanlar yapıyoruz. 2023 yılı içerisinde toplamda 4 bin 750 metrekare yükseltilmiş yaya geçidi yapılacaktır. Bu uygulama daha çok mahalle halkının isteği ile olmaktadır. Yine birçok kavşak çok yoğun kullanımda olduğu için ışıklı olurken bazı kavşak alanlarında ise ışıksız yükseltilmiş kavşak düzenlemeleri yapıyoruz. Melikgazi ilçemizde buna birçok örnek vardır” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılacak olan yükseltilmiş yaya geçitlerinin Kayseri Ulaşım ve Koordinasyon Kurulu kararı ile belirlenen yerlere yapılacağını sözlerine ekledi.