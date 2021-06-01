Mahalle mahalle gezerek aşıya ikna ediyorlar

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı ikna ekipleri mahalle mahalle gezerek çeşitli nedenlerle randevu alamayan, aşının etkilerine inanmayan veya aşıdan korkan vatandaşları bilgilendirip aşı olmaya ikna ediyorlar.

Aşı ikna ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç; “Aşı sırası gelmiş fakat aşı olamamış vatandaşlarımızı aşılamak için mahalle muhtarlarıyla işbirliği içinde ve bir plan dâhilinde vatandaşlarımızın bulundukları ikametlerde veya mahallelerindeki cami önlerinde aşılama hizmetleri yürütüyoruz” dedi.

Kılıç, “Bu kişilerden biriside Kocasinan ilçesi Boztepe mahallesinde ikamet eden 91 yaşındaki Latife Nine. Ekiplerimizden gelen bilgiye göre, kendisi aşı ekiplerine aşı olmaktan koktuğunu belirterek aşı olmak istememiş. Bu noktada Aşı ikna ekibimizin yaptığı açıklamalar sonrasında Latife Nine aşı olmaya karar vermiş ve aşı sonrası ‘Ben aşıdan korkuyordum ama sizin güler yüzünüzü görünce ve anlattıklarınızı dinleyince aşı olmaya karar verdim. Allah sizden razı olsun inşallah tez zamanda bu illetten kurtuluruz’ diyerek duygularını dile getirmiştir. Sahada çalışan ekiplerimizden buna benzer birçok örnek gelmekte. Bu tür haberler personelimizde motive etmekte. Mahalle bazlı devam eden çalışmalarımız sırasında vatandaşlara ulaşmamızı sağlayan cami hocalarına ve mahalle muhtarlarına verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.