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Mahalle halkı bu uygulamayı çok sevdi

MELİKGAZİ BELEDİYESİ DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN İLÇE GENELİNDE HER HAFTA RUTİN OLARAK YAPTIĞI SONBAHAR TEMİZLİK ÇALIŞMASINA ESENTEPE VE SAKARYA MAHALLESİ’NDE BAŞLADI.

KAYSERİ 02.11.2020, 13:52
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Mahalle halkı bu uygulamayı çok sevdi

Melikgazi Belediyesi daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta rutin olarak yaptığı sonbahar temizlik çalışmasına Esentepe ve Sakarya Mahallesi’nde başladı.

“Her Cuma tespit çalışması yapıyoruz, her pazartesi günü de saha çalışmasına başlıyoruz.” diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her hafta rutin olarak yaptığımız çalışmalarımızdan mahalle sakinlerimiz oldukça memnun. Bu uygulamayı çok sevdiler. Mahallerimizde ihtiyaç olan yerlerde çevre düzeni, asfalt, bakım onarım gibi çalışmaları yapıyoruz. Sonbahar temizliği ile inşallah ilçemizi çok daha güze hale getireceğiz. Özellikle hafriyat, çöp birikintileri temizlenecek, genel bir ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılacak. Yollarda yama ve yol çizgi çalışması yapıyoruz. Belediyemizin tüm çalışma ekibi alanda hummalı bir çalışmayı bugün burada başlattık. İnşallah bundan sonra sonbahar ve ilkbahara hazırlıklı olacak şekilde temizlik ve çevre çalışmaları ile ilgili mesai harcayacağız. Gelişen ve büyüyen ilçemizde temizlik ekiplerimiz planlı bir çalışma ile günlük temizlik yapıyor. Her mahallemize dokunuyor, ihtiyaçlar bir bir gideriyoruz.” dedi.

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